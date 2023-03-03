Подмосковье 03 марта 2023, 14:54 Внештатные инспекторы ГУСТ помогли выявить 3 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье зимой

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Внештатные инспекторы Главного управления содержания территорий выявили три тысячи нарушений чистоты и порядка в регионе за зиму. За состоянием улиц и дворов ведомству помогают следить 288 активных жителей.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, лучше всего себя проявили внештатные инспекторы из Богородского округа. Там выявили 683 нарушений. Еще 414 недочетов обнаружили в Серпухове и 350 — в Подольске.

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«Большая часть замечаний касалась качества уборки и вывоза снега и наледи — их число составило 74% от общей суммы задач», — отметила она.

Стать внештатным инспектором ГУСТ могут все желающие, достигшие 18 лет и прошедшие обучение в территориальном отделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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