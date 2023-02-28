Важное 28 февраля 2023, 14:20 Губернатор Воробьев: 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют за два года в Подмосковье Андрей Воробьев: 4,5 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют к 2025 году

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Почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Московской области за два года. По словам губернатора Андрея Воробьева, это один из главных запросов жителей. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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Всего в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2049 года, вошло свыше 44 тысяч домов из 56 тысяч, находящихся на территории Подмосковья.

Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры, — состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года дом, — он должен быть комфортным, безопасным и чистым. Андрей Воробьев

Итоги переписи населения показали, что в Московской области живут уже свыше 8,5 миллиона человек.

«И большинство из них — жители многоквартирных домов. В 2023 году мы планируем капитально отремонтировать 1,1 тысячи таких домов», — сообщил Андрей Воробьев.

По его словам, до конца года заменят 450 лифтов, улучшат газовые системы в 779 домах, укрепят фундамент, облагородят места для колясок. Перемены ощутят около 150 тысяч жильцов.

Губернатор сообщил, что на капитальный ремонт почти 4,5 тысячи домов выделили более 57 миллиардов рублей до 2025 года.

В прошлом году в Подмосковье отремонтировали почти 3,8 тысячи многоэтажек, а с 2014 года — более 16 тысяч.

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