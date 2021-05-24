«Вместо 14 дней сделать за 10». Сроки отключения горячей воды обозначили в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал службы ЖКХ постараться сократить длительность отключения горячей воды в квартирах на четыре дня. Об этом он сказал на заседании с областным правительством.

«С 1 июня традиционно мы начинаем профилактику нашей системы отопления. Технологически она устроена так, что будут отключения воды. В прошлом году мы на многих территориях смогли вместо 14 дней сделать профилактику за 10», — сказал глава Московской области.

Он попросил службы ЖКХ максимально ориентироваться на 10-дневку. Но при сокращении дней, по его словам, не должны нарушаться технологические режимы.

«А глав прошу своевременно и доходчиво информировать жителей об отключении горячей воды», — добавил он.

С ежегодным отключением воды не столкнуться около 90 тысяч жителей Подмосковья. Воду не будут отключать в Люберцах, Чехове, Пушкино, Сергиевом Посаде, Истре, Кашире, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Можайске, Домодедове, а также в Наро-Фоминске, Рузском городском округе, городском округе Ступино.