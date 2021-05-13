Горячую воду начнут отключать в Подмосковье с 1 июня. График можно проверить онлайн

В Подмосковье завершается отопительный сезон и начинается подготовка к следующему. 99% котельных начнут отключать горячую воду для проведения профилактических работ с 1 июня, остальные по техническим причинам вынуждены начать отключения в мае. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

О сроках отключения горячей воды в Подмосковье жители могут узнать на специальной интерактивной карте. Напомним, информационный ресурс плановых отключений ГВС был разработан Минэнерго в 2020 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Также на всех подъездах жилых домов Подмосковья появится QR-код, который будет перенаправлять пользователей на график отключения горячей воды.

В графике учтен весь жилой фонд Московской области, в том числе более 53 тысяч многоквартирных домов. Ресурс имеет возможность сортировки и поиска по муниципальным образованиям, улицам и домам. Графики плановых отключений горячей воды загружены также на карту Московской области. В режиме «Фильтры» любой пользователь может отобрать интересующий его дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будут отображаться отключения по всем видам коммунальных ресурсов.

Ранее стало известно, что около 1,5 млн рублей переплаты за отопление вернули жителям Шаховской, Котельников и Протвина.