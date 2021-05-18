Более 90 тысячам жителей Подмосковья не будут отключать горячую воду летом

Горячую воду обычно отключают на небольшой период в Подмосковье для проведения профилактических работ. Однако в 14 городских округах Московской области этого делать не нужно. Таким образом, 90 132 жителя региона не столкнутся с ежегодным отключением горячей воды.

Воду не будут отключать жителям Люберец, Чехова, Пушкина, Сергиево-Посада, Истры, Каширы, Одинцова, Красногорска, Лыткарина, Можайска, Домодедова, а также жителям Наро-Фоминского, Рузского городских округов, городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

«Для почти 798 тысячи человек, проживающих в Московской области, горячее водоснабжение будет отключаться не более чем на семь дней», — отметили в ведомстве.

На неделю без горячей воды останутся, в частности, Павловский Посад, Бронницы, Серебряные Пруды, Балашиха, Электрогорск, Королев, Мытищи, Химки, Дубна. В других случаях воду будут отключать на 14 дней.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней», — добавили в министерстве.

Там объяснили, что плановые отключения проводят для того, чтобы «избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период».