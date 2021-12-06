Власти рассказали о борьбе с последствиями снегопадов в Подмосковье

В Московской области последствия снегопада убирают около 18 тысяч дворников. В первую очередь они очищают входные группы домов, лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, парковки, детские и спортивные площадки. Губернатор региона попросил министра благоустройства особое внимание обратить на уборку парковок в зимний период.

За каждым двором, а в Подмосковье их почти 14 тысяч, закреплен один дворник. Помимо дворников снег убирают 2227 единиц техники, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании с губернатором региона Андреем Воробьевым.

При этом штаб по контролю за уборкой постоянно мониторит, какие территории наиболее заснежены и что необходимо убирать в первую очередь.

«Три основных инструмента, которые помогают нам контролировать уборку: мобильное приложение, видеокамеры и постоянные выездные проверки сотрудников Госадмтехнадзора», — отметил Хайкин.

Через 80 тысяч камер системы «Безопасный регион» удается успешно контролировать уборку снега в регионе.

Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев сфокусировал внимание министра на чистке парковочных мест.

«Эта тема очень беспокоит людей, особенно в зимнее время. Или некуда поставить, или ставят в два ряда. Невозможность проехать и оперативным службам — пожарной, скорой помощи. Нам более заметно нужно двигаться по парковочным пространствам. Пока что эта работа ведется, я бы сказал, слабо», — сказал глава региона.

Во время снегопада возникают проблемы и на дорогах. Об их преодолении рассказал на совещании министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Он рассказал, что с первого снегопада, который был 9 ноября, в Подмосковье выпало 35 сантиметров осадков. Дорожные службы сразу же перешли на зимний режим работы. За это время проведено 14 полных циклов обработки дорог.

«Для обработки в зимний период подготовлено 3890 единиц техники. С 1 ноября для контроля за дорогами действует штаб», — отметил Гержик.

В пиковые моменты на дорогах работали более 3,6 тысячи единиц техники и 4,3 тысячи человек.