Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада и наледи

Экстренное предупреждение действует в Подмосковье из-за ухудшения погоды. Ночью выпало до 10 сантиметров снега. Днем осадков будет меньше, но порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура воздуха упадет до -8 градусов. В результате может образоваться гололедица, отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Чтобы очистить дороги, дворы и другие общественные места, привлекли свыше 2,1 тысячи единиц техники и более 18 тысяч дворников.

За минувшую ночь дорожные службы провели полный цикл обработки противогололедными материалами и очистки от снега Алексей Гержик.

Эта работа продолжается. В очистке дорог задействовали около 700 специальных машин и более двух тысяч человек.

Уборка во дворах

В усиленный режим работы перевели и коммунальные службы Московской области. Это подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В уборке дворов и общественных территорий задействовано свыше 16,7 тысячи дворников и более 1,4 тысячи единиц техники Михаил Хайкин.

В первую очередь расчищают выходы из подъездов и дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Вместе с тем акцент делают на детских площадках. Очистку проводят с шести часов утра.