Более 16 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье с начала снегопада

Подмосковные дорожные службы расчистили более 16 тысяч километров с начала снегопада. Проезжие части обработали ото льда. Работа продолжается, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что за ситуацией следят круглосуточно. Сейчас к расчистке привлекли 1,2 тысячи специальных машин и еще 1,1 тысячи человек.

Спецтехника находится в режиме повышенной готовности. С начала снегопада все дорожные службы провели два полных цикла обработки и очистки от снега Алексей Гержик.

Прежде всего обрабатывают потенциально опасные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.

«Особое внимание получают дороги с высокой интенсивностью движения и маршруты следования общественного транспорта», — добавил Гержик.

В Минтрансе водителей призвали быть особо внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать у светофоров.