В Подмосковье объяснили запрет на строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах

Зеленые зоны Подмосковья не предназначены для возведения там коммерческой недвижимости. Такое строительство там запрещено. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах. Известны случаи, когда предпринимались попытки застроить зеленые зоны, парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство жителей», — сказал он.

По его словам, в связи с этим было принято решение больше не допускать подобных случаев. Также была проведена работа по определению зеленых зон. Таким образом, можно будет контролировать строительство в локациях, которые являются зонами отдыха и времяпровождения.

«Предложено более 2700 территорий, которые совместно с администрациями городских округов мы изучим и после отбора занесем в Региональную геоинформационную систему Московской области», — добавил Разин.

Он также рассказал, что за последние несколько лет в Московской области удалось восстановить популяцию 146 редких животных. Чтобы и дальше был прогресс в этом вопросе, подмосковные власти создают особо охраняемые природные территории.

В начале июля на сайте «Добродел» начался сбор предложений для сохранения и защиты зеленых зон Подмосковья.