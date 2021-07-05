Жителям Подмосковья рассказали, как сохранить свой парк от застройки

На портале «Добродел» начался сбор предложений для сохранения и защиты зеленых зон Подмосковья. Работа ведется по поручению губернатора Андрея Воробьева, чтобы жестче контролировать строительство и не допустить застройки скверов и зон отдыха, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Сбор предложений по зеленым зонам продлится по 18 июля. Затем наиболее популярные из них внесут в Региональную геоинформационную систему (РГИС).

Первые зеленые зоны — дворы, городские скверы, места для прогулок с детьми и занятий спортом — уже попали в список. Но каждый житель может предложить новые.

Для этого:

1. Зайдите на страницу голосования на «Доброделе».

2. Выберите на карте свой городской округ.

3. Авторизуйтесь через госуслуги.

4. Найдите на карте территорию, которую хотите предложить.

5. Поставьте отметку и расскажите, почему для вас это важно. Можно прикрепить фотографии выбранного места.

Каждый может выбрать до трех различных территорий.

Ранее жителям Подмосковья предложили выбрать места для измерения качества воздуха. Всего в регионе действуют 95 постов наблюдения. В скором времени это число удвоится.