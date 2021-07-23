Популяцию 146 редких животных восстановили в Подмосковье

За последние годы из Красной книги Московской области удалось исключить 146 животных. Их популяция в регионе восстановлена. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Всего в регионе сейчас 675 краснокнижных животных и растений.

«С 2018 года мы исключили из красной книги 146 объектов охраны (животных — прим. ред.). Это не потому что они безвозвратно пропали с территории региона, а потому что популяция видов животных, либо растений, либо насекомых 6ыла восстановлена и не требует дополнительной охраны со стороны региона», — заявил он.

В частности, речь идет о белоспинном дятле, желтогорлой мыши, рыбе берш, бабочке махаоне.

«Замечательный результат. Очень надеюсь, что динамика в этом направлении будет только лишь позитивной», — добавил Разин.

По его словам, для этого в Московской области планомерно создаются особо охраняемые природные территории. В данный момент их насчитывается 258. Их общая площадь составляет 234 тысячи гектаров.

«Мы до 2026 года планируем создать еще 18 особо охраняемых природных территорий. <…> Еще 78 тысяч гектаров [планируем] поставить под охрану», — рассказал министр.

Ранее он сообщил, что власти Московской области рассчитывают к 2024 году сократить негативные выбросы в атмосферу на 10%.