Владельцев земель в Подмосковье оштрафовали на 337 млн рублей за борщевик с начала года

Владельцев частных земель Подмосковья оштрафовали на 337,3 миллиона рублей за борщевик в этом году. Они проигнорировали борьбу с сорняком. К ответственности привлекли хозяев 3342 участков.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, в борьбе с борщевиком значимая роль принадлежит самим жителям.

«Это и правообладатели земель, которые могут противостоять сорняку у себя на участках, и неравнодушные жители, которые сообщают об очагах растения у себя на районе», — объяснила она.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, борщевик с начала года выявили более чем на семи тысячах земель.

Административные комиссии рассмотрели уже пять тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы Андрей Разин.

Наталья Адигамова рассказала, что в наибольшей степени это коснулось Рузы, где общая сумма штрафов составила уже 127,7 миллиона рублей. Следом идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово.

«Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди», — добавила Адигамова.

Наибольшее количество земель с борщевиком инспекторы выявили в Рузе, Волоколамске, Истре, Клину, Солнечногорске, Можайске, Шаховской и Талдоме.