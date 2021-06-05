Стало известно, откуда в Подмосковье взялся борщевик

Жители Московской области чаще остальных сталкиваются с борщевиком. Как выяснилось, привезли его специально. И не из Америки, как принято думать, а из Кавказа. Об этом рассказал доктор биологических наук Андрей Щербаков.

«Не из какой Америки его не привозили. В 60-е годы прошлого столетия Никита Хрущев, в желании догнать и перегнать Америку, нацеливал аграриев на поиск новых силосных культур для животноводства. Чтобы крестьяне больше давали стране мяса, молока, масла», — передал его слова сайт «Московский комсомолец».

По словам ученого, на ряду с кукурузой приглянулся и борщевик, который рос на Кавказе. У этого растения очень большая биомасса. В СССР его начали разводить приказном порядке. В Московской области он появился из трех мест. В частности, из двух опытных учхозов Тимирязевской сельхозакадемии. И из Битцы, где находится Институт лекарственных растений главного Ботанического сада, уточнил эксперт.

Сейчас борщевик растет в 52 подмосковных муниципалитетах. С ним борются разными способами, но растение оказалось очень живучим. На его истребление власти выделяют около 300-350 миллионов рублей в год. Тем не менее борщевик не боится морозов, жары, химикатов и даже насекомых, которые его пожирают.