Вкус по старинному рецепту: станет ли пастила главным «Сокровищем России»?

Знаменитая «Коломенская пастила» стала пятым номинантом на конкурсе журнала National Geographic Traveler «Сокровища России».

Главный секрет успеха пастилы не только в неповторимом яблочном вкусе и традиционном старинном рецепте, но и в том, что готовят ее без добавления красителей, консервантов и загустителей. Старинный рецепт коломенской пастилы сохранился еще со времен Ивана Грозного. А знаменитые яблоневые сады с тех пор претерпели ряд изменений: они и вырубались, но и пополнялись новыми деревьями.

На конкурс также были представлены в других номинациях от Московской области Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, парк «Патриот», Новоиерусалимский монастырь, а также разрез гжельского яруса.

Конкурс «Сокровища России» пройдет в номинациях: «Природный объект», «Народный промысел», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Общественное пространство», «Национальная кухня» и многих других.

Голосование состоится в два этапа. До конца месяца формируют список номинантов, а затем до 10 октября пройдет само голосование. После 25 октября жюри выберет лучших и представит их на сайте журнала National Geographic Traveler до 8 октября.