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    08 апреля 2021, 15:15

    Коломенскую пастилу с новыми вкусами дыни и абрикоса выставят на фестивале 9 апреля

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Коломенская пастила обретет новые уникальные вкусы. Это самаркандский изюм, хорезмская дыня, ферганский абрикос и ургутская зира. В таких вариациях ее выставят 9 апреля на фестивале «Восточный базар „Тюбетейка“» в Москве.

    Коломенскую пастилу с новыми вкусами дыни и абрикоса выставят на фестивале 9 апреля | Изображение 1

    Это международный фестиваль культур. Именно там состоится презентация новых вкусов легендарной коломенской пастилы из Подмосковья, рассказали в Министерстве культуры региона.

    Это первый опыт копродукции ремесленников из Коломны и Узбекистана. Вскоре их объединит новый творческий проект.

    Коломенскую пастилу с новыми вкусами дыни и абрикоса выставят на фестивале 9 апреля | Изображение 2

    Сегодня команда из „Коломенского посада“ стала воссоздавать наследие коломенского шелкоткачества

    Минкультуры Подмосковья.

    В ХVIII — первой половине ХIХ века Коломна была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шелковых тканей в России. Также как и узбекский Маргилан, который до сих пор остается центром шелка, традиций и технологий.

    Коломенскую пастилу с новыми вкусами дыни и абрикоса выставят на фестивале 9 апреля | Изображение 3

    Есть договоренность о том, что маргиландские ткачи создадут реплики коломенских узорных тканей по музейным образцам.