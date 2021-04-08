Коломенскую пастилу с новыми вкусами дыни и абрикоса выставят на фестивале 9 апреля

Коломенская пастила обретет новые уникальные вкусы. Это самаркандский изюм, хорезмская дыня, ферганский абрикос и ургутская зира. В таких вариациях ее выставят 9 апреля на фестивале «Восточный базар „Тюбетейка“» в Москве.

Это международный фестиваль культур. Именно там состоится презентация новых вкусов легендарной коломенской пастилы из Подмосковья, рассказали в Министерстве культуры региона.

Это первый опыт копродукции ремесленников из Коломны и Узбекистана. Вскоре их объединит новый творческий проект.

Сегодня команда из „Коломенского посада“ стала воссоздавать наследие коломенского шелкоткачества Минкультуры Подмосковья.

В ХVIII — первой половине ХIХ века Коломна была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шелковых тканей в России. Также как и узбекский Маргилан, который до сих пор остается центром шелка, традиций и технологий.

Есть договоренность о том, что маргиландские ткачи создадут реплики коломенских узорных тканей по музейным образцам.