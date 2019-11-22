Попробовать историю на вкус. Чем удивит музей «Коломенская пастила»

В музее истории со вкусом «Коломенская пастила» смогли воссоздать считавшуюся утраченной технологию производства некогда знаменитого лакомства. Большинство музеев не работают с нематериальным наследием. Нет предмета для хранения, нет коллекции – нет и музея. Но в 2000 году Международная музейная организация «ИКОМ» постановила относить к нематериальному наследию не только устный фолк, но и запахи, вкусы, манеру говорить, культуру бытования, элементы национального танца - все что не имеет предметного ряда, не нужно хранить в фондах, но то, что безусловно является нематериальным культурным наследием.

Все сотрудники-экскурсоводы музея «Коломенская пастила» занимались на курсах актерского мастерства. Сохраняя облик и атмосферу места, сотрудники рассказывают о его наследии в театрализованной форме, проводят кулинарные мастер-классы для всех желающих.

Президентский уровень

Каждый приезжающий в Коломну обязательно пробует местную пастилу. Президент России Владимир Путин не стал исключением. В начале года на Форуме малых городов в Коломне он отведал несколько образцов и подытожил дегустацию: «Медовая-то повкуснее!».

Это был самый старинный сорт — «Пастила Медовая». Вообще же в Коломне издавна существовала традиция встречать высоких гостей коломенской пастилой как хлебом-солью. В 1775 году пастилой встречали Екатерину Великую, в 1903 году — Николая Второго. Владимир Путин не нарушил этой доброй традиции.

Любовь к трем яблокам и одному апельсину

Источник фото: РИА Новости

С 17 декабря по 13 января музей приглашает в удивительное путешествие, во время которого вы узнаете, какой напиток изначально разливали из самоваров, чем торговали через форточки в Коломне, почему ряженье считалось опасным делом и для чего на самом деле катались с ледяных гор. В путешествии вы отведаете вкуснейшие истории о том, какой урожай можно собрать с елки под Новый год, как связаны ангел и апельсин, и за какой пастилой лазал под елку император Александр III для своей «старенькой и дряхленькой» кормилицы. А еще отведаете новую «мамуровую» пастилу, пополнившую музейную коллекцию вкусов.

Виды пастилы

«Левашники». Тонкая домашняя пастила домашней выделки. В них шла черника, малина, смородина. Когда тонкие ягодно-фруктовые пласты высыхали на солнце, их скручивали в трубочки и долго хранили.

Яблочная пастила по Домострою. Выделанная из запеченных в печи яблок, она откидывалась в глубокие формы и подавалась на блюдах как творог.

Бруснеца и яблочная. Рецепт из инструкции о домашних порядках (1754 — 1755) Т. К. Текутьева рассказывает о домашних «постилах» из белых яблок и краснобоких ягод брусницы. Если пастила по Домомстрою уваривалась, то по этому рецепту она долго взбивалась мутовкой и получалась уже не плотная, а воздушная.

Источник фото: РИА Новости

Сахарная коломенская пастила 1796 года. Первый известный рецепт коломенской пастилы из «Словаря поваренного, приспешничего, кандиторского и дистиллаторского…» В. Левшина. Взбитая с сахаром и яичными белками, в два пальца толщиной, воздушная как облако — «так выделывались славныя коломенския пастилы».

Муфтовая пастила. Эта пастила имеет жевательную структуру благодаря добавлению взбитых яичных белков в еще горячее яблочное пюре с сахаром. Для вкуса добавляются орехи или несколько капель розового масла.

Медовая пастила. Представлена на Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге. Сорт относится к рыхлым, но менее воздушным, поскольку не содержит белков.

Лотковая пастила. Плотная, без белков, готовится из сваренных в воде яблок, протертых в пюре. Перетертые яблоки с сахаром укладывались в трапециевидные лотки и в начале XX века поставлялись в Московскую и соседние губернии. Готовая пастила имеет красно-коричневый цвет, мягкая и хорошо режется.