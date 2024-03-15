15 марта 2024, 12:03
«Вижу будущее солнечным и ярким». Режиссер Игорь Угольников – о выборах президента
Режиссер Игорь Угольников проголосовал на выборах президента
Актер и режиссер Игорь Угольников проголосовал на выборах президента в Одинцове. Он рассказал о своем новом фильме, история которого переплетается с современностью.
Угольников напомнил о выходе своей новой картины «По зову сердца». Кино расскажет о народном ополчении 1941 года. По словам режиссера, фильм созвучен современности: история расскажет об обычных людях, которые пошли защищать свой город и родную землю. Такая историческая параллель особенно важна для молодого поколения.
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«Мне необходимо провести эту историческую параллель для наших детей и внуков, чтобы они понимали, в какой стране живут, выросли и что сделали предки для того, чтобы сегодня они могли иметь свое мнение, высказывать его и жить полноценно в великой стране России. Нам всем очень нужно об этом помнить», — отметил Угольников.
Я вижу будущее нашей страны солнечным, ярким. Великая страна выдержит и это, как и было прежде.
Игорь Угольников
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.
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Выборы
Выборы президента — 2024
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