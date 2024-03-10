Выборы 10 марта 2024, 11:55 Досрочное голосование на президентских выборах повсеместно началось в ДНР Пресс-служба Избиркома ДНР / Telegram

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По всей территории Донецкой Народной Республики 10 марта началось досрочное голосование на выборах президента. Об этом сообщили в Telegram-канале Избиркома ДНР.

По информации председателя избиркома республики Владимира Высоцкого, избирательная система ДНР перешла «ко второй важной фазе электорального процесса».

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«В ходе подготовки к этому процессу мы уделяли большое внимание и обучению наших коллег, и работе с нормативными документами, и методическим рекомендациям. Очень активно работал проект „Мобильный избиратель“, хорошо зарекомендовал себя проект „ИнформУИК“», — рассказал Высоцкий.

До 14 марта выездные участковые комиссии будут работать на придомовых территориях. Это позволит избежать скопления людей на избирательных участках и снизит риск того, что голосующие попадут под обстрел.

Ранее сообщалось, что члены избирательных комиссий из Подмосковья приехали в Донбасс, чтобы вместе с волонтерами проинформировать о ходе выборов людей, которые находятся вдали от дома и вне места прописки.