Подмосковье 12 апреля 2024, 16:15 Виктория Сокол из Воскресенска стала призером всероссийской олимпиады по обществознанию Unsplash

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Учащаяся 11 класса лицея № 23 из Воскресенска Виктория Сокол завоевала призовое место на финальном этапе всероссийской олимпиады учащихся. Она продемонстрировав выдающиеся знания по обществознанию.

Финал всероссийской олимпиады для школьников проходил в Псковском государственном университете. В этом году еще один школьник из Воскресенска, Глеб Сытенков, обучающийся в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова, выиграл призовые места на заключительном этапе олимпиады по истории и искусству, показав высокие результаты дважды.

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