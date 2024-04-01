Подмосковье 01 апреля 2024, 12:07 Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером всероссийской олимпиады школьников по истории Медиасток.рф

Читать 360tv в

Девятиклассник Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Это уже вторая победа в этом учебном году.

Учащийся 9-го класса лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по истории. Финал прошел в Арктическом лицее в Новом Уренгое.

Реклама

Ранее Глеб Сытенков стал призером всероссийской олимпиады школьников по искусству. Она проходила на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».