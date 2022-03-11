Видеокамеры помогли раскрыть почти 500 преступлений за два месяца в Подмосковье

Еще 489 преступлений раскрыли в Подмосковье за январь и февраль благодаря видеонаблюдению. Это камеры, которые работают в системе «Безопасный регион». Они транслируют картинку постам полиции.

По словам руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева, с начала года зарегистрировали 11,3 тысячи преступлений.

При помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 489 преступлений Роман Каратаев.

Он добавил, что за два месяца благодаря камерам удалось составить 1179 протоколов об административных нарушениях.

При этом квартирных краж в регионе стало на 17,8% меньше, транспортных — на 43%. Доля преступлений в общественных местах снизилась на 10,1%.

Незаконный оборот наркотиков сократился на 12%, а число преступлений несовершеннолетних уменьшилось на 14%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.