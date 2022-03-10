Подмосковье продолжает усиливать контроль за мигрантами и видеонаблюдение для безопасности жителей. В одном лишь Путилкове, например, работает более 660 камер. На встрече с полицейскими губернатор региона Андрей Воробьев призвал их индивидуально реагировать на каждое обращение.

По словам главы региона, вопрос безопасности стоит остро — необходим обязательный контроль, в том числе за мигрантами.

«Здесь, в Путилкове, мы знаем, о чем говорим. Но и на других территориях нужно максимально обращать на это внимание, чтобы у нас не было эксцессов», — сказал Воробьев.

На одного участкового в Путилкове приходится от трех до десяти тысяч человек. У старшего лейтенанта — более 10 групп в социальных сетях. И жильцы могут напрямую присылать там информацию о правонарушениях.

Прошу, если какие-то жалобы и обращения жителей, относиться к ним серьезно с точки зрения установления причин — почему эти конфликты возникают, чтобы не запускать эту тему Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что уже инициировали изменения в закон, смысл которого заключается в том, что если мигранты приезжают сюда на работу и их нанимает компания, то она должна обеспечить проживание и определенные стандарты.

«Чтобы не было так, что ребята, молодые мигранты, приезжают и гуляют сами по себе, без контроля. Чтобы какая-то дурь у них не проявилась по отношению к нашим жителям. Вот ключевая задача», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что задача — сделать так, чтобы, как и во многих других странах, был четкий контроль за этим процессом.

Как работают участковые?

Старший лейтенант и участковый Отрадненского ОП УМВД по Красногорску Дмитрий Резакин рассказал, что они совершают ежедневный поквартирный обход.

Каждый день около 100–120 квартир проверяем — с каждым жителем индивидуальная беседа, проверки оружия Дмитрий Резакин.

По итогам переписи в Путилкове оказалось уже свыше 80 тысяч человек. Службу в Отрадненском отделе полиции сейчас несут 30 человек — они получают информацию с 600 камер по всему району.

В прошлом году работники отдела раскрыли 225 преступлений различного характера. Многие — при активном участии самих жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года.