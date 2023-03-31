Подмосковье 31 марта 2023, 12:22 Фестиваль колокольного искусства пройдет в усадьбе Демьяново под Клином в апреле

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Фестиваль колокольного искусства пройдет в усадьбе Демьяново в Клину 9 апреля — в Вербное воскресенье. На нем пройдет детский конкурс, концерт творческих коллективов и мастер-классы.

В этом году фестиваль перенесли из центра города в усадьбу Демьяново из-за реконструкции Троицкого собора. Впервые для детей проведут конкурс по колокольному искусству — жители младше 18 лет исполнят перезвоны, которые используют в православных богослужениях. Их оценят профессиональные звонари.

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Также на фестивале пройдет концерт ансамблей «Колокола России» и «Русь». Кроме того, гости смогут посетить мастер-классы на открытых звонницах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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