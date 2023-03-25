Подмосковье 25 марта 2023, 12:39 «Спасибо вам!» Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником Губернатор Подмосковья поздравил работников учреждений с Днем работника культуры Пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области в сфере культуры трудятся более 33 тысяч человек, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил их с Днем работника культуры и поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

Глава Подмосковья рассказал о Юлии Сахаровой, которая возглавляет сельскую библиотеку под Коломной. За плечами у специалиста — 20 лет работы в сфере культуры. По словам Андрея Воробьева, всего за один год Сахарова сумела создать место притяжения, где теперь проводят мастер-классы и различные тематические мероприятия.

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Губернатор напомнил, что Акатьевскую сельскую библиотеку признали одной из лучших в Московской области, а Юлию Сахарову включили в региональный список лучших работников учреждений культуры.

«С такими горящими глазами и любовью к своему делу, это неудивительно!» — отметил Воробьев.

Он уточнил, что сейчас в сфере культуры в области работают более 33 тысяч человек. Они трудятся в 69 музеях, 28 театрах, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров.

«Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры. Спасибо вам!» — поблагодарил их губернатор.

В течение прошлого года жители и гости Московской области посетили культурные мероприятия более 72 миллионов раз. Лидером рейтинга стали музеи.