Въезд на территорию озера Белое в Шатуре ограничат из-за отдыхающих

Минэкологии Подмосковья потребовало навести порядок в заказнике в Шатуре. Отдыхающие оставляли на территории озера Белое мусор, разводили костер и парковали автомобили. Теперь доступ туда ограничат. ОБ этом сообщили в пресс-службе министерства.

На состояние особо охраняемой территории пожаловались местные жители. Минэкологии проверило состояние заказника и подтвердило нарушения. Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что туристы оставляли у озера мусор, парковали авто и разводили костры, что могло нанести вред уникальному водоему.

«Озеро Белое — один из немногих в Подмосковье так называемых олиготрофных водоемов — глубоких, с чистой водой и низкой биологической продуктивностью. Только здесь встречается редчайшее растение — полушник озерный, занесенный в Красную книгу региона», — напомнил министр.

Ведомство выписало предостережение в адрес администрации Шатуры и предложило ограничить въезд на территорию, а также запретить проведение массовых мероприятий и вывезти мусор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье. Принятые меры уже помогли снизить жалобы жителей.