Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта
Первый с середины 1990-х капитальный ремонт провели в лечебно-профилактическом отделении ветеринарной станции Люберец. Теперь там установили новую мебель, цифровой рентген, УЗИ-аппарат с сенсорной панелью и не только.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в здании заменили все коммуникации, включая водоснабжение и электропроводку.
Лечебницу уже отремонтировали, оснастив в соответствии с современными требованиями техникой, мебелью и инструментами
Он добавил, что владельцам животных предложили широкий перечень услуг.
Сюда закупили ультразвуковой скалер для стоматологических процедур, микроскоп, оборудование для груминга животных и другую технику.
«Вместе с тем владельцы питомцев смогут привить их против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства, как импортными, так и отечественными вакцинами», — сказал Воскресенский.
Прививку от бешенства отечественными препаратами делают бесплатно. Также здесь можно взять пробы крови для общего клинического, биохимического, гормонального анализов, для ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний.
Посетителям доступна и лицензированная аптека, где можно купить лекарства и корма.