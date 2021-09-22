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    22 сентября 2021, 11:34

    Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Первый с середины 1990-х капитальный ремонт провели в лечебно-профилактическом отделении ветеринарной станции Люберец. Теперь там установили новую мебель, цифровой рентген, УЗИ-аппарат с сенсорной панелью и не только.

    Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в здании заменили все коммуникации, включая водоснабжение и электропроводку.

    Лечебницу уже отремонтировали, оснастив в соответствии с современными требованиями техникой, мебелью и инструментами

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что владельцам животных предложили широкий перечень услуг.

    Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта | Изображение 2

    Сюда закупили ультразвуковой скалер для стоматологических процедур, микроскоп, оборудование для груминга животных и другую технику.

    «Вместе с тем владельцы питомцев смогут привить их против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства, как импортными, так и отечественными вакцинами», — сказал Воскресенский.

    Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта | Изображение 3

    Прививку от бешенства отечественными препаратами делают бесплатно. Также здесь можно взять пробы крови для общего клинического, биохимического, гормонального анализов, для ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний.

    Посетителям доступна и лицензированная аптека, где можно купить лекарства и корма.