Современная техника и новая мебель появились на ветеринарной станции Люберец после ремонта

Первый с середины 1990-х капитальный ремонт провели в лечебно-профилактическом отделении ветеринарной станции Люберец. Теперь там установили новую мебель, цифровой рентген, УЗИ-аппарат с сенсорной панелью и не только.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в здании заменили все коммуникации, включая водоснабжение и электропроводку.

Лечебницу уже отремонтировали, оснастив в соответствии с современными требованиями техникой, мебелью и инструментами Сергей Воскресенский.

Он добавил, что владельцам животных предложили широкий перечень услуг.

Сюда закупили ультразвуковой скалер для стоматологических процедур, микроскоп, оборудование для груминга животных и другую технику.

«Вместе с тем владельцы питомцев смогут привить их против инфекционных заболеваний, в том числе против бешенства, как импортными, так и отечественными вакцинами», — сказал Воскресенский.

Прививку от бешенства отечественными препаратами делают бесплатно. Также здесь можно взять пробы крови для общего клинического, биохимического, гормонального анализов, для ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний.

Посетителям доступна и лицензированная аптека, где можно купить лекарства и корма.