Случаев бешенства животных в Подмосковье стало в 4 раза меньше

Инновационная система профилактики помогла снизить случаи бешенства животных в Подмосковье вчетверо. За прошедшие шесть месяцев их зарегистрировали на 76% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, сегодня идет заметное снижение.

За первое полугодие зафиксировали 13 случаев бешенства, а в прошлом году было 53 случая Сергей Воскресенский.

Снизить долю заболеваемости помогли меры профилактики и борьбе с бешенством, проводимые ветеринарами.

«В настоящий период в регионе реализуется инновационная система профилактики бешенства. Первое — две трети доз из запланированной вакцины раскладывается уже посредством малой авиации. Реализуется программа „Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат“ на территории муниципальных районов области в отношении безнадзорных животных. Также в очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных с целью разрыва эпизоотической цепи бешенства», — сообщил Воскресенский.

Работают выездные бригады ветеринаров — они организуют вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах Подмосковья.

Телефон единого контактного центра: +7 (495) 668-01-25.