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    07 июня 2021, 10:52

    Свыше 200 ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года свою квалификацию повысили еще более 200 ветеринаров Подмосковья. Они прошли обучение в профильном центре постдипломного образования.

    Свыше 200 ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию с начала года | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Знания улучшили работники государственной ветеринарной службы.

    Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии

    Сергей Воскресенский.

    В Учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при «Мособлветлаборатории» Минсельхозпрода региона занятия провели педагоги столичных вузов и ведущие ветеринары.

    Свыше 200 ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию с начала года | Изображение 2

    В прошлом году свою квалификацию повысили 473 ветеринара из Подмосковья в очном режиме, а около 500 человек учились онлайн. Количество вольных слушателей превысило 2,5 тысячи.