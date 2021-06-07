07 июня 2021, 10:52
Свыше 200 ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию с начала года
С начала года свою квалификацию повысили еще более 200 ветеринаров Подмосковья. Они прошли обучение в профильном центре постдипломного образования.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Знания улучшили работники государственной ветеринарной службы.
Само обучение проходит по широкому спектру программ в области ветеринарии
Сергей Воскресенский.
В Учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации при «Мособлветлаборатории» Минсельхозпрода региона занятия провели педагоги столичных вузов и ведущие ветеринары.
В прошлом году свою квалификацию повысили 473 ветеринара из Подмосковья в очном режиме, а около 500 человек учились онлайн. Количество вольных слушателей превысило 2,5 тысячи.