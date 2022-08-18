Ветеринарная лаборатория приступила к работе в агропарке «Сырная долина»

Уже известно, что на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитрове будут работать пять резидентов. Планируемая производственная мощность всех предприятий — около 20 тысяч тонн сыра в год. Продукцию будут проверять в лаборатории, которая оборудована всем необходимым.

«Ветеринарная лаборатория сможет ежемесячно исследовать 300 проб молока и молочной продукции. Это полностью удовлетворит потребность резидентов агропарка и обеспечит безопасность выпускаемых продуктов питания», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения исследований и имеет лицензию на осуществление деятельности в области диагностики микроорганизмов IV группы патогенности.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский также отметил, что специалисты будут проводить исследования на качество и безопасность по физико-химическим и микробиологическим показателям, а также они будут делать бактериологические исследования объектов внешней среды.

Агропарк «Сырная долина» появился в Дмитрове в 2019 году. Один из резидентов — завод «Сыровар» — планирует создавать 5,5 тысячи тонн продукта в год, что позволит увеличить общий объем производства в регионе на 140%. На его торжественном открытии побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.