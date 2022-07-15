Дмитров запланировали сделать сырной столицей России

Дмитров может стать сырной столицей России. Там строят большой кластер, в котором будут производить молочные продукты. Агропарк получил название «Сырная долина».

Первый резидент «Сырной долины» создал 100 рабочих мест в Дмитрове. Это компания «Сыровар».

Внутри обустроили производственный цех, участки нарезки и упаковки, склад с зонами созревания сыра и хранения продукции.

Предприятие ежедневно перерабатывает 15 тонн сыра. За год здесь будут выпускать до 5,4 тысячи тонн.

Реализацию проекта контролировал Центр содействия строительству. В него инвестировали более 572 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион вошел в топ-3 по инвестпривлекательности.