Агропарк «Сырная долина» появился в Дмитрове в 2019 году. Один из резидентов — завод «Сыровар» — планирует создавать 5,5 тысячи тонн продукта в год, что позволит увеличить общий объем производства в регионе на 140%. На его торжественном открытии побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Один из крупнейших, наверное, заводов, который будет производить 5,5 тысячи тонн в год. А сегодня в Московской области производится порядка 85 тысяч тонн сыра. Поэтому это большой объем, в том числе плавленый», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, основой успеха завода стали люди, которые трудятся на нем, и используемые технологии.

Самое главное — это люди, которые здесь работают, и технологии. То есть они самые совершенные, самые новые, качественное молоко, вы уже слышали Андрей Воробьев.

Сегодня завод торжественно открыли, запустив кран, подающий молоко. Первый готовый к продаже сыр появится уже через полгода.

Большой объем производства обеспечат уникальные технологии, которые будут использовать на заводе. Так, в «Сыроваре» обустроили роботизированный склад, в котором сможет созревать более шести тонн продукта. Любовь Лихачева, генеральный директор «Дмитровского молочного завода», рассказала, что все программное обеспечение для оборудования было создано в России.

Всего в Подмосковье сыр производят 50 предприятий и 31 ферма. Они выпускают твердые, плавленые, мягкие, рассольные и полутвердые продукты. Это позволило региону выйти в лидеры среди регионов РФ — по итогам 2021 года Московская область стала первой по производству сыра в стране. В этом году в планах — выпустить не менее 90 тысяч тонн.

Для производителей действуют меры поддержки. Это субсидии, гранты, льготные кредиты, налоговые льготы, предоставление земли без торгов и компенсация затрат на покупку оборудования.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал расширение программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.