Около тысячи ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию за 2020 год

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, в центре постдипломного образования и повышения квалификации очно отучились 473 ветеринара.

При этом еще около 500 человек занимались онлайн. Они официально зарегистрировались и после курсов получили сертификаты. Были и вольные слушатели — их в этом году более 2,5 тысячи.

Из 22 программ учебного центра, проведенных в текущем году, только семь состоялись в формате живого общения Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что слушателей курсов всегда размещают с учетом необходимой социальной дистанции. Также, по его словам, после проведения занятий в лекционном зале проводят дезинфекцию.