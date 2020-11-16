Около 400 ветеринаров повысили квалификацию в Подмосковье

С начала 2020 года порядка 400 ветеринарных специалистов прошли курсы повышения квалификации в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Потребность в квалифицированных ветеринарных врачах в регионе постоянно растет. Всего с начала года проведено 17 курсов повышения квалификации с теоретическими и практическими занятиями. Повысили уровень своих профессиональных знаний на сегодня порядка 400 слушателей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В министерстве подчеркнули, что специалисты Госветслужбы ведомства регулярно занимаются повышением своего уровня профессиональных знаний. Для этого они посещают учебный центр постдипломного образования и повышения квалификации ГБУВ Подмосковья «Мособлветлаборатория». Обучение проводят преподаватели профильных вузов и практикующие медики. Кроме того, в учебных программах участвуют сотрудники сторонних организаций.

В Подмосковье регулярно проводят исследования на инфекционные заболевания у лошадей. К октябрю специалисты провели около 58 тысяч таких тестов. Ветеринары ищут сап, инфекционную анемию, случную болезнь, бруцеллез и лептоспироз.