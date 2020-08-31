«Спасибо за преданность своему делу». Ветеринаров Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Сегодня в Подмосковье работают 2314 профильных специалистов. Из них 1422 — ветеринарные врачи. Андрей Разин поблагодарил каждого за добросовестный труд.

От ежедневного труда ветеринарных врачей зависит здоровье как животных, так и людей. Благодаря их работе и серьезному контролю, жители приобретают безопасную продукцию животного происхождения. Спасибо огромное за высокую ответственность, профессионализм и преданность своему делу Андрей Разин.

Ветеринары выполняют профилактические осмотры животных, диагностические исследования и операции. По словам министра, спектр задач областной Госветслужбы чрезвычайно широк.

«Каждый из них вносит огромный вклад в стабильную работу и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса области», — отметил Андрей Разин.

Ветеринары не только лечат питомцев, но и следят за составами продуктов животного происхождения, защищая покупателей от опасных болезней и охраняя территории от заразных инфекций.

Также в областной Госветслужбе решают проблему, связанную с безнадзорными собаками и кошками.