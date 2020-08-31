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    31 августа 2020, 13:37

    «Спасибо за преданность своему делу». Ветеринаров Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Каждый год 31 августа российские ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. Всех, кто выбрал эту профессию в Подмосковье, поздравил глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин. Он обратил внимание на их «ответственность, профессионализм, преданность своему делу».
    «Спасибо за преданность своему делу». Ветеринаров Подмосковья поздравили с профессиональным праздником | Изображение 1

    Сегодня в Подмосковье работают 2314 профильных специалистов. Из них 1422 — ветеринарные врачи. Андрей Разин поблагодарил каждого за добросовестный труд.

    От ежедневного труда ветеринарных врачей зависит здоровье как животных, так и людей. Благодаря их работе и серьезному контролю, жители приобретают безопасную продукцию животного происхождения. Спасибо огромное за высокую ответственность, профессионализм и преданность своему делу

    Андрей Разин.
    «Спасибо за преданность своему делу». Ветеринаров Подмосковья поздравили с профессиональным праздником | Изображение 2

    Ветеринары выполняют профилактические осмотры животных, диагностические исследования и операции. По словам министра, спектр задач областной Госветслужбы чрезвычайно широк.

    «Каждый из них вносит огромный вклад в стабильную работу и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса области», — отметил Андрей Разин.

    Ветеринары не только лечат питомцев, но и следят за составами продуктов животного происхождения, защищая покупателей от опасных болезней и охраняя территории от заразных инфекций.

    Также в областной Госветслужбе решают проблему, связанную с безнадзорными собаками и кошками.

    Новости SMI.FM