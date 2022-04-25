Ветераны Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы

Ветераны из Подмосковья получили выплаты накануне Дня Победы. Деньги поступили автоматически. Писать заявления не потребовалось.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что выплаты уже поступили на банковские счета ветеранов. Их размер варьируется от 15 до 25 тысяч рублей.

А тем, кто получает выплаты через почту, ее принесет почтальон вместе с пенсией в мае Ирина Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье проживают свыше 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Труженики тыла, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя получили по 15 тысяч рублей. Столько же переведут бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Участникам и инвалидам войны перечислили 25 тысяч рублей. Дополнительно за счет федерального бюджета они получат по 10 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.