Ветераны Подмосковья автоматически получат выплаты к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья автоматически получат региональную выплату к 9 Мая. Это означает, что им не потребуется писать заявления. Деньги поступят на счет в начале месяца.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что выплата придет накануне 77-й годовщины Победы.

Ветераны получат региональную выплату от 15 до 25 тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что участникам и инвалидам войны перечислят по 25 тысяч рублей.

Труженики тыла, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя получат по 15 тысяч рублей. Столько же переведут бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Сейчас в Московской области насчитывается свыше 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.