Ветерана из Ногинска поздравили в преддверии Дня Победы. Когда началась война, ему было 16 лет

В юности — сержант запаса, а сегодня — ветеран войны с героической историей за спиной. Михаила Сергеевича Иванова, проживающего сейчас в Ногинске, поздравили сотрудники спасательного центра МЧС России.

Он родился в 1925 году. Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Сергеевичу было 16 лет. Юноша служил в 17-й штурмовой инженерно-саперной бригаде, которая участвовала в снятии блокады Ленинграда.

А в 1945 году — Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. Михаил Сергеевич — человек, прошедший дорогами войны от Сестрорецка до Варшавы.

Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС исполнили песни, посвященные военным годам, и поздравили ветерана в преддверии Дня Победы.

Концерт на Красной площади к 75-летию Победы перенесен из-за коронавируса. Но его заменит литературно-музыкальный спектакль.

Военный парад тоже перенесли, но в субботу, 9 мая, пройдет его авиационная часть. В ней задействуют около 600 самолетов и вертолетов. Пролет парадного строя авиации спланирован в 47 городах.