Вместо концерта в День Победы покажут спектакль

Концерт на Красной площади в честь 75-летия Победы перенесен из-за коронавируса. Его заменит литературно-музыкальный спектакль.

Как сообщили в пресс-службе управления делами президента, в нем будут представлены известные песни и произведения. Представление пройдет без зрителей. 9 мая его будут транслировать по телевизору, пишут РИА «Новости».

В программе будут участвовать Николай Басков, Валерия, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Александр Розенбаум, а также другие звезды эстрады, кино и театра.

По словам главного режиссера Евгения Глазова, концерт в текущих условиях — большая ответственность.

«Возникает много нюансов и сложностей, но мы не могли этого не сделать. День Победы — это святой и серьезный праздник, который должен состояться несмотря ни на что!», — рассказал он.

Он отметил, что программа представляет собой литературно-музыкальный спектакль. Он строится по самым великим песням ВОВ и знаменитым произведения. Их прочтут артисты кино и театра.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как страна отметит 75-летие Победы. Он напомнил, что военный парад из-за коронавируса перенесен. Но воздушный концерт состоится.