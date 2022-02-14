Вещи жителей квартир пострадавшего при пожаре в Орехово-Зуеве дома начали вывозить

Вывоз вещей из квартир пострадавшего при пожаре дома начался в Орехово-Зуеве. Имущество жильцов направляют в муниципальное здание, где поставят охрану. Об этом заявил начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности городского округа Владимир Дранов.

Он подчеркнул, что жильцы сообщают сотрудникам, что именно нужно вывезти. Пока эта работа продолжается только первый день.

«Все имущество перевозится в муниципальное здание, которое находится под охраной. Там организуют хранение», — рассказал глава управления.

Владимир Дранов отметил, что на месте работают специальные команды грузчиков и две машины. Вывоз вещей продлится до 17:00. Если жители дома попросят о вывозе дополнительного имущества, то работу продолжат в следующие дни.

Сильный пожар охватил жилой дом в Орехово-Зуевском городском округе в минувшую субботу, 12 февраля. Сгорели все квартиры на четвертом этаже. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе округа обеспечить всем необходимым жителей пострадавших квартир и найти место, где они смогут остановиться.

Администрация округа организовала штаб помощи жильцам. Потерпевшим помогают восстановить документы, школьники получили учебники и канцелярию для продолжения учебы. Также жители получают дополнительные средства социальной поддержки.

Восемь семей получили жилье из маневренного фонда. Остальные временно переехали к родственникам. На месте пожара работает лаборатория экспертов для установления причин возникновения огня.