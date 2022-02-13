Потерпевшим при пожаре в Орехово-Зуеве начали оформлять новые документы

Администрация Орехово-Зуева помогает потерпевшим при пожаре восстановить документы. Школьники получают письменные принадлежности и учебники.

Еще вчера на территории школы № 16 администрация округа организовала штаб помощи жильцам сгоревшего дома. Его работой лично руководит глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Потерпевшим помогают восстановить документы, а также оформляют меры социальной поддержки. Школьникам администрация выдает письменные принадлежности, а также новые учебники.

В общей сложности жилье в маневренном фонде получили восемь семей. Четыре из них разместили вчера, еще четыре — сегодня. Остальных людей забрали их родственники.

Сейчас пожарные завершают проливку перекрытий. Параллельно с этим на территории пожара работает лаборатория экспертов. Уже завтра для жильцов сгоревшего дома организуют доступ в квартиры, чтобы они забрали сохранившиеся вещи.

Ранее стало известно, что люди, чьи квартиры сгорели при пожаре жилого дома в Орехово-Зуеве, смогут получить материальную помощь. Ее оформление начнется уже в воскресенье.