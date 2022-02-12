Воробьев поручил позаботиться об эвакуированных жильцах горящего дома в Орехово-Зуеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в жилом доме в Орехово-Зуеве. Воробьев поручил главе округа позаботиться о всех эвакуированных жильцах.

Губернатор поручил разместить эвакуированных жильцов и обеспечить всем необходимым на первое время.

О возгорании кровли в жилом четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 34, в Орехово-Зуеве экстренным службам сообщили около 16:10. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, через час распространился уже на площади 900 «квадратов».

В администрации Орехово-Зуева ранее сообщили «360», что из дома эвакуировали 37 человек, в том числе пять детей. Жильцов планировалось разместить во временном пункте на базе школы № 16.

Тушение пожара осложнялось из-за деревянных перекрытий кровли. Задействовали восемь пожарных расчетов, привлекли 67 человек и 24 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению прав жильцов дома. На место выехал городской прокурор Владимир Бусыгин. Надзорное ведомство займется выяснением всех причин и обстоятельств возгорания.

«360» публиковал видео с места пожара.