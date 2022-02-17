facebook_pixel
    17 февраля 2022, 16:30

    Новая жизнь парков и набережных. Как благоустроили Подмосковье в 2021 году

    Жителям Подмосковья рассказали об итогах благоустройства за 2021 год

    Анастасия Аброськина

    Еще 40 парков, площадей и набережных благоустроили в Подмосковье за прошлый год. Уже четвертый раз регион стал лидером по созданию комфортной городской среды в России.

    Новая жизнь парков и набережных. Как благоустроили Подмосковье в 2021 году | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Московской области насчитывается 183 парка культуры и отдыха.

    Подмосковье уже третий год подряд занимает третье место после Москвы, Санкт-Петербурга по индексу качества городской среды

    Михаил Хайкин.

    За восемь лет количество парков Подмосковья увеличилось в семь раз. В 2014 году их было 25. Вместе с тем посещаемость выросла в 12 раз — с двух до 24 миллионов человек.

    «С каждым годом города Подмосковья становятся все более удобными для жизни», — отметил Хайкин.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу». Благоустроили уже девять лесопарков.

    Масштабные планы и на ближайшие годы. Еще 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.

    В прошлом году комплексно улучшили 674 двора. Установили 229 детских площадок по программе губернатора. Обустроили свыше 350 точек освещения.

    Появились и шесть каруселей по авторскому дизайну Дениса Симачева. Благоустроили 11 железнодорожных станций и 942 пешеходные дорожки.

    Планы на 2022 год

    За 2022 год в Подмосковье благоустроят 22 общественные территории, 19 скверов, улучшат инфраструктуру 14 парков, реализуют девять проектов — победителей всероссийского конкурса Минстроя.

    Установят 229 детских игровых площадок. Освещение улучшат более чем в 300 местах.

    В 10 округах Подмосковья появятся новые авторские карусели. Преобразят и четыре пляжа, три веломаршрута, 11 территорий у железнодорожных станций, 20 улиц.