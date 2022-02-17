Новая жизнь парков и набережных. Как благоустроили Подмосковье в 2021 году
Жителям Подмосковья рассказали об итогах благоустройства за 2021 год
Еще 40 парков, площадей и набережных благоустроили в Подмосковье за прошлый год. Уже четвертый раз регион стал лидером по созданию комфортной городской среды в России.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Московской области насчитывается 183 парка культуры и отдыха.
Подмосковье уже третий год подряд занимает третье место после Москвы, Санкт-Петербурга по индексу качества городской среды
Михаил Хайкин.
За восемь лет количество парков Подмосковья увеличилось в семь раз. В 2014 году их было 25. Вместе с тем посещаемость выросла в 12 раз — с двух до 24 миллионов человек.
«С каждым годом города Подмосковья становятся все более удобными для жизни», — отметил Хайкин.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу». Благоустроили уже девять лесопарков.
Масштабные планы и на ближайшие годы. Еще 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.
В прошлом году комплексно улучшили 674 двора. Установили 229 детских площадок по программе губернатора. Обустроили свыше 350 точек освещения.
Появились и шесть каруселей по авторскому дизайну Дениса Симачева. Благоустроили 11 железнодорожных станций и 942 пешеходные дорожки.
Планы на 2022 год
За 2022 год в Подмосковье благоустроят 22 общественные территории, 19 скверов, улучшат инфраструктуру 14 парков, реализуют девять проектов — победителей всероссийского конкурса Минстроя.
Установят 229 детских игровых площадок. Освещение улучшат более чем в 300 местах.
В 10 округах Подмосковья появятся новые авторские карусели. Преобразят и четыре пляжа, три веломаршрута, 11 территорий у железнодорожных станций, 20 улиц.