Новая жизнь парков и набережных. Как благоустроили Подмосковье в 2021 году

Еще 40 парков, площадей и набережных благоустроили в Подмосковье за прошлый год. Уже четвертый раз регион стал лидером по созданию комфортной городской среды в России.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Московской области насчитывается 183 парка культуры и отдыха.

Подмосковье уже третий год подряд занимает третье место после Москвы, Санкт-Петербурга по индексу качества городской среды Михаил Хайкин.

За восемь лет количество парков Подмосковья увеличилось в семь раз. В 2014 году их было 25. Вместе с тем посещаемость выросла в 12 раз — с двух до 24 миллионов человек.

«С каждым годом города Подмосковья становятся все более удобными для жизни», — отметил Хайкин.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу». Благоустроили уже девять лесопарков.

Масштабные планы и на ближайшие годы. Еще 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.

В прошлом году комплексно улучшили 674 двора. Установили 229 детских площадок по программе губернатора. Обустроили свыше 350 точек освещения.

Появились и шесть каруселей по авторскому дизайну Дениса Симачева. Благоустроили 11 железнодорожных станций и 942 пешеходные дорожки.

Планы на 2022 год

За 2022 год в Подмосковье благоустроят 22 общественные территории, 19 скверов, улучшат инфраструктуру 14 парков, реализуют девять проектов — победителей всероссийского конкурса Минстроя.

Установят 229 детских игровых площадок. Освещение улучшат более чем в 300 местах.

В 10 округах Подмосковья появятся новые авторские карусели. Преобразят и четыре пляжа, три веломаршрута, 11 территорий у железнодорожных станций, 20 улиц.