«Великая Россия не бросает своих!» Юбиляр из Донбасса получил первые поздравления в Подмосковье

Олег Леонидов, который прибыл на первом поезде из Донбасса в Подмосковье, поделился своими впечатлениями о поездке. Сегодня ему исполняется 80 лет. В беседе с «360» он признался, что очень рад тому, как тепло его приняли в России. На вокзале он получил первые поздравления.

«Я рад, что великая Россия не бросает своих! Это очень приятно. Спасибо народу России и спасибо его руководителю Владимиру Владимировичу Путину!» — сказал юбиляр.

Первый поезд с беженцами прибыл в Апрелевку утром во вторник.

«Прекрасно добрались, это просто замечательно. Вагон номер шесть, кондуктор — просто прекрасный человек. Он нас как курица своих птенцов, он так нас оберегал, кормил, закормил, просто прелесть. Ну, в общем, вопросов никаких нет! Просто прекрасно!» — бодро сказал именинник.

Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина совсем не выглядел уставшим.

«Да ничего страшного. Мы же едем в Россию, поэтому это не тяжело», — заявил мужчина.

Юбиляр еще в пути рассказал корреспонденту «360», что перед тем, как он покинул Донбасс, там прямо в четыре утра начались обстрелы. По его словам, сначала он собирался пойти в военкомат, но из-за возраста на службу его уже не взяли бы.

Всего сегодня в Подмосковье прибудут около 1500 беженцев. На первом поезде приехали порядка 400 детей, более 400 взрослых. Всех сопровождают волонтеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что всех людей из Донбасса готовы принять в семи городских округах, где всех разместят в санаториях и детских лагерях.