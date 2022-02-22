Юбиляр из поезда с беженцами отметит 80-летие в Подмосковье

На первом поезде с беженцами из Донбасса в Московскую область прибудет дедушка-юбиляр, которому сегодня исполняется 80 лет. В беседе с «360» он рассказал, что на самом деле хотел служить, но из-за возраста его не взяли.

Дедушка уехал из Донбасса после того, как прямо в 04:00 начался обстрел. Он сразу же собрал вещи.

«Так получилось, что у меня день рождения 22 февраля. Потому что я родился в 1942 году. И получилось так, что я нахожусь именно в поезде, там, где едут в основном все из Донецка. И деток везут, и я тоже, мне пришлось тоже уехать, бросить все дома и уехать», — рассказал именинник.

Но первая его мысль была пойти в военкомат. Но так как ему 80 лет, на фронт уже не взяли бы.

«Я хотел пойти в военкомат, а потом подумал: „Минутку, 80 лет, меня никто уже не заберет“. Поэтому я остался дома. А тут в четыре часа начали бомбить. Я быстренько собрал вещи и поехал на сборы в Киевский район», — сообщил он.

Пожилой беженец планирует отметить 80-летие в Москве, где живут его внучатые племянники.

Он признался, что изначально, когда садился в автобус, не знал, в какой город его повезут. Главное было доехать до границы России. На автобусе он доехал до Таганрога, а там — на поезд. Дедушке понравилось, как его встретили в РФ. По его словам, всю эвакуацию организовали просто прекрасно.