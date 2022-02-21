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    21 февраля 2022, 12:20

    Стало известно, где в Московской области разместят беженцев из Донбасса

    Воробьев сообщил, где беженцев из Донбасса разместят в Подмосковье

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Люди, которых эвакуировали из Донбасса, смогут разместиться в Московской области. Их готовы принять уже семь городских округов. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

    «У нас места размещения — Волоколамск, Клин, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино. Это первые семь, но не последние. Поэтому всех остальных глав также прошу принять участие и подготовить места», — сказал Воробьев.

    По его словам, Подмосковье должно быть рядом с теми, кто оказался в сложной ситуации, им нужно обеспечить максимальный комфорт пребывания.

    «Как известно, каждому человеку сложно сидеть дома, и если у кого-то через какое-то время возникнет желание работать, будут на то возможности у семей — прошу также эту опцию предоставить и предварительно обсудить», — отметил Воробьев.