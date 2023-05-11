Подмосковье 11 мая 2023, 12:04 Вебинар по ускоренному обучению в начальной школе прошел для учителей Подмосковья

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Вебинар об ускоренном обучении в начальной школе прошел в Подмосковье. У нем поучаствовали педагоги образовательных организаций региона. Мероприятие организовал Центр аналитики и программ стратегического развития ИРО АСОУ.

Как рассказали в Минобразования, в вебинаре поучаствовали педагоги и педагоги-психологи Подмосковья из организаций — участников проекта «Эффективная начальная школа».

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Участникам рассказали о методах диагностики при приеме детей на программы ускоренного обучения в начальной школе.

«Рассматривались актуальные вопросы по этой теме: опыт определения психологической готовности к программе ускоренного обучения в начальной школе. Опытом работы по реализации проекта поделились представители школ Чехова, Сергиева Посада и Ивантеевки», — рассказали в министерстве.

Материалы выступлений доступны по ссылке.

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