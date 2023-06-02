02 июня 2023, 14:54
Вебинар об открытии классов с углубленным изучением предметов прошел для педагогов в Подмосковье
Вебинар о профильных классах в школах прошел для учителей Подмосковья. Его провела Академия социального образования.
Как рассказали Минобразования, вебинар посетили учителя и методисты региона. Им рассказали о внедрении в школах профильного обучения и перспектив на будущий учебный год.
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Посмотреть запись мероприятия можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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