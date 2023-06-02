Подмосковье 02 июня 2023, 14:54 Вебинар об открытии классов с углубленным изучением предметов прошел для педагогов в Подмосковье АСОУ

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Вебинар о профильных классах в школах прошел для учителей Подмосковья. Его провела Академия социального образования.

Как рассказали Минобразования, вебинар посетили учителя и методисты региона. Им рассказали о внедрении в школах профильного обучения и перспектив на будущий учебный год.

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Посмотреть запись мероприятия можно по ссылке.

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