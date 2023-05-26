Подмосковье 26 мая 2023, 17:11 Губернатор Подмосковья напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО Детский лагерь «Литвиново» в Подмосковье

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Дети участников СВО из Подмосковья смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях, напомнил губернатор Андрей Воробьев. Всего в регионе около 100 таких мест. Однако известно, что около трех тысяч детей бойцов отправятся в детский лагерь «Литвиново».

«Это касается всех категорий — и детей профессиональных военных, и мобилизованных. С радостью заботимся обо всех и стараемся всем деткам предоставить такую возможность. У нас есть порядка 100 летних лагерей. Какие-то из них ведомственные, какие-то областные, какие-то частные. Я уверен, что ни одного отказа мы не получим», — отметил Андрей Воробьев.

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По его словам, летний отдых детей бойцов СВО — важная составляющая, но не единственная.

«В каждом городском округе есть Центр сопровождения семей военнослужащих, потому что это важно — уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают», — добавил губернатор.

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