Подмосковье 28 марта 2023, 17:12 Вебинар о сокращении рисков при банкротстве прошел в Подмосковье

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Вебинар о субсидиарной ответственности в деле о банкротстве прошел для предпринимателей Подмосковья по инициативе бизнес-омбудсмена региона Владимира Головнева.

Спикером встречи стал Антон Кальван. Он рассказал о субсидиарной ответственности, ее видах и особенностях. Также предприниматели узнали данные судебной статистики и многое другое.

Количество бизнесменов, привлекаемых к субсидиарной ответственности, выросло за последние несколько лет в девять раз. Также увеличилось число поданных заявок и процент их удовлетворения. Практика изменилась так, что многомиллионные долги должны выплачивать не только собственники бизнеса, но и сотрудники, родственники и друзья.

Подробнее о вебинаре можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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