    02 июня 2020, 20:32

    Вебинар для жителей СНТ и коттеджных поселков Подмосковья проведет компания «Россети» 4 июня

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    Компания «Россети Московский регион» проведет вебинар для садоводов и жителей коттеджных поселков на тему «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП по упрощенной схеме». Он пройдет в 11 часов 4 июня, все желающие смогут задать свои вопросы.

    В ходе вебинара заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности компании «Россети Московский регион» Алексей Старостин и исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев расскажут об основных результатах консолидации и планах на текущий год. А также ответят на вопросы дачников, которые находятся в процессе передачи сетей на баланс компании или еще только готовятся оформить соответствующую заявку.

    Отметим, что в рамках исполнения поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева количество требований, необходимых для передачи энергооборудования на баланс электросетевой компании, сократилось с 6 до 3. Садоводам больше не нужно за свой счет выносить приборы учета на границу балансовой принадлежности и приводить электросети СНТ в нормативное состояние.

    Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте компании «Россети Московский регион».