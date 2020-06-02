Вебинар для жителей СНТ и коттеджных поселков Подмосковья проведет компания «Россети» 4 июня

В ходе вебинара заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности компании «Россети Московский регион» Алексей Старостин и исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев расскажут об основных результатах консолидации и планах на текущий год. А также ответят на вопросы дачников, которые находятся в процессе передачи сетей на баланс компании или еще только готовятся оформить соответствующую заявку.

Отметим, что в рамках исполнения поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева количество требований, необходимых для передачи энергооборудования на баланс электросетевой компании, сократилось с 6 до 3. Садоводам больше не нужно за свой счет выносить приборы учета на границу балансовой принадлежности и приводить электросети СНТ в нормативное состояние.

Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте компании «Россети Московский регион».